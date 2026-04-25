अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी को अश्लील मैसेज भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार, मांगी थीं प्राइवेट फोटोज

"मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी। कुछ वीडियो गेम्स ऐसे होते हैं, जिन्हें आप किसी और के साथ खेल सकते हैं, लेकिन आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ खेल रहे होते हैं। जब आप खेल रहे होते हैं, तो आपको एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, 'थैंक यू, यह बहुत बढ़िया था' या 'तुम बहुत अच्छा कर रही हो', बहुत ही विनम्र मैसेज। अचानक, उस व्यक्ति ने पूछा, 'तुम कहां से हो?' उसने लिखा, 'मुंबई'। फिर सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। उस व्यक्ति ने उससे कहा, 'बहुत बढ़िया खेला। तुमने बहुत अच्छा किया'। बहुत ही विनम्र, यह सम्मानजनक लगा।"