‘मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहता हूं’, अक्षय कुमार ने जताई ‘धुरंधर’ डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा

Akshay Kumar Aditya Dhar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 35 साल से ज्यादा समय से एक्टिव हैं। बॉलीवुड में उन्होंने हर तरह के जॉनर में अपनी एक्टिंग का परिचय दिया है। फिर चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो, देश भक्ति फिल्में हों या फिर रोमांटिक या हॉरर फिल्में हों, उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं अउ खुद को एक वर्स्टाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 4 दशकों में इंडियन सिनेमा में आये बद्लावों को भी देखा है। अक्षय कुमार का मानना है कि वो फिल्म जगत में हो रहे बदलावों का हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। हाल ही में खिलाड़ी कुमार की भूत बंगला रिलीज हुई है।