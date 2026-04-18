18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहता हूं’, अक्षय कुमार ने जताई ‘धुरंधर’ डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा

Akshay Kumar Aditya Dhar: 'भूत बंगला' एक्टर अक्षय कुमार का मानना है कि इंडियन सिनेमा में देखते-देखते काफी बदलाव हो रहे हैं और वो भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर, संदीप रेड्डी वांगा और एस एस राजामौली की तारीफ करते हुए उनके साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Apr 18, 2026

Akshay KumarAditya Dhar

अक्षय कुमार ने की धुरंधर की तारीफ। (फोटो सोर्स: IMDb)

Akshay Kumar Aditya Dhar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 35 साल से ज्यादा समय से एक्टिव हैं। बॉलीवुड में उन्होंने हर तरह के जॉनर में अपनी एक्टिंग का परिचय दिया है। फिर चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो, देश भक्ति फिल्में हों या फिर रोमांटिक या हॉरर फिल्में हों, उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं अउ खुद को एक वर्स्टाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 4 दशकों में इंडियन सिनेमा में आये बद्लावों को भी देखा है। अक्षय कुमार का मानना है कि वो फिल्म जगत में हो रहे बदलावों का हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। हाल ही में खिलाड़ी कुमार की भूत बंगला रिलीज हुई है।

धुरंधर डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं अक्षय कुमार (Akshay Kumar Aditya Dhar)

हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बात करते हुए अक्षय कुमार ने आज के दौर के नए फिल्ममेकर्स जैसे आदित्य धर , संदीप रेड्डी वांगा और एसएस राजामौली के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'अगर इनमें से कोई भी डायरेक्टर सोचता है कि मैं उनकी फिल्म में फिट बैठता हूं, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि उन्हें मेरे लिए कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो रोल मुझे भी पसंद आये। और अब मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहता हूं।'

इंडियन सिनेमा में हो रहे बदलावों पर बात करते हुए अक्षय कुमार ने 'RRR' और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने डायरेक्टर एस एस राजामौली की तारीफ करते हुए कहा, 'RRR और बाहुबली, दोनों ही फिल्मों को एकदम अलग तरह से बनाया गया था। ये लार्जर देन लाइफ थीं, जहां एक इंसान अकेले दस हाथियों को कंट्रोल कर रहा है और डायरेक्टर उस इंसान की बाजुओं पर फोकस कर रहा है। ये डायरेक्टर का विश्वास था और इसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। बहुत अच्छी फिल्में थीं। उन्होंने हमें फिल्म मेकिंग का एक अलग पहलू दिखाया, कि ये कितना भव्य और लार्जर देन लाइफ हो सकता है।'

खिलाड़ी कुमार ने की 'धुरंधर' की तारीफ (Akshay Kumar Praises Dhurandhar)

इसके आगे 'भूत बंगला' एक्टर अक्षय कुमार ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की तारीफ करते हुए फिल्म की कहानी और गहराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'धुरंधर की बात करें तो देश को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया है काबिले तारीफ है। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह लिखी गई फिल्म थी। हर सवाल का जवाब दिया गया था। साफ था कि मेकर्स को बहुत जानकारी थी और उन्होंने कई सोर्सेस से जानकारी निकाल कर उसे रियलिटी पर आधारित फिल्म में बदल दिया। ये बहुत डिटेलिंग और मेहनत के साथ बेहतरीन तरीके से बनाई गई फिल्म है। इसमें असल घटनाओं को लेकर उसे लार्जर देन लाइफ सिनेमाई अनुभव में बदल दिया गया।'

इसके आगे उन्होंने कहा, 'सिनेमा विकसित हो रहा है। अगर मुझे कभी ऐसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश होऊंगा।'

पहले दिन 'भूत बंगला' ने कमाए इतने करोड़ रुपये (Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1)

बीती 17 अप्रैल को अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' रिलीज हो गई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन पेड प्रीव्यू को मिलाकर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 24 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। निर्देशक प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार की ये 13वीं फिल्म है। फिल्म में राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी, और परेश रावल जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Bhooth Bangla OTT Release: रिलीज के दिन ही मिला ‘भूत बंगला’ की ओटीटी रिलीज पर अपडेट, जानें कब और कहां देगी दस्तक
बॉलीवुड
Bhooth Bangla OTT Release

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अक्षय कुमार

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

18 Apr 2026 04:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहता हूं’, अक्षय कुमार ने जताई ‘धुरंधर’ डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आशा भोसले और लता मंगेशकर के घर में था सीक्रेट दरवाजा, म्यूजिक डायरेक्टर ने किया खुलासा

Asha Bhosle-Lata Mangeshkar Secret Door
बॉलीवुड

12 रिब्स में फ्रैक्चर, 29 टांके लगे, जरीन खान के एक्स बॉयफ्रेंड का भयानक एक्सीडेंट, अब खुद दिया अपडेट

Shivashish Mishra Road Accident
बॉलीवुड

मुकेश खन्ना को ले डूबी रणवीर सिंह को शक्तिमान ना बनाने की जिद्द, अब तक झेला करोड़ों का नुकसान

Mukesh Khanna On Ranveer Singh Shaktimaan
बॉलीवुड

‘मेरा आधा शरीर कट जाता’, जब 3 बार मरते-मरते बचे अक्षय कुमार, सुनाया खतरनाक स्टंट का खौफनाक किस्सा

Akshay Kumar Stunt Stories
बॉलीवुड

Lalita Pawar: रामानंद सागर की ‘रामायण’ की मंथरा से क्यों मांगा गया था जाति प्रमाणपत्र, जानिए क्या था मामला?

Lalita Pawar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.