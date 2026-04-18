Bhooth Bangla BO Collection Day 1: ओपनिंग डे पर ‘भूत बंगला’ का धमाका, अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी ने ‘भूल भुलैया 2’ को छोड़ा पीछे

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' शुक्रवार, 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को पब्लिक के मिले-जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। बता दें कि फिल्म के पेड प्रीव्यू रिलीज के एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल को शुरू हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षय की फिल्म ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर भारत में 3.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 14 साल बाद अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की इस जोड़ी को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कई लोगों ने कहा कि फिल्म का पहला हाफ बहुत मजेदार था, जबकि दूसरा हाफ नीरस और बोरिंग लगा। इसके बावजूद, सिनेप्रेमियों ने फिल्म के कॉमेडी सीन्स और परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव की टाइमिंग को सरहा।