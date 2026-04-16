‘पुत्तर वड्डा सोच’, अक्षय कुमार की मां ने क्यों कही थी उनसे ये बात, एक्टर ने शेयर किया किस्सा

इस एपिसोड में ये टॉपिक तब शुरू हुआ जब, अक्षय कुमार ने शो के कंटेस्टेंट अक्षय, पूर्वा और निखिल के साथ बातचीत की, जहां उन सभी ने अपने-अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बातचीत की। इस बातचीत के दौरान, निखिल ने बताया कि उसका सपना एक छोटा घर खरीदने का है, जिसके बाद अक्षय ने उसे बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। जब अक्षय ने निखिल से उसके सपने के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि उसको 5 BHK घर खरीदना है।