200 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए सिर्फ 68 करोड़, बुरी तरह फ्लॉप साबित हुईं अक्षय कुमार की ये फिल्में

अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी में कुछ ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जिन्हें दर्शकों से सीमित प्रतिक्रिया मिली। जैसे 'लक्ष्मी', 'जोकर' और 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' जैसी फिल्मों को भी दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया था। इसके अलावा कुछ साल पहले ही रिलीज हुई फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' और 'खेल खेल में' जैसी फिल्मों का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि इन असफलताओं के बावजूद अक्षय कुमार की लोकप्रियता में कोई खास कमी नहीं आई है। वह लगातार नए प्रोजेक्ट्स के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश करते रहते हैं।