45 करोड़ में बनी फिल्म, कमाई एक लाख भी नहीं, ये है बॉलीवुड की ‘महाफ्लॉप’ मूवी

अर्जुन और भूमि की ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का प्रमोशनल भी ठीक से नहीं किया गया था। ये भी एक बड़ी वजह रही थी फिल्म के फ्लॉप होने की। इस फिल्म की कहानी एक छोटे शहर के शख्स राजेंद्र जोशी (अर्जुन कपूर) के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नैनीताल में एक मेडिकल स्टोर चलाता है। अपनी जिंदगी से नाखुश राजेंद्र जोशी एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते।