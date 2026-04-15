15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

45 करोड़ में बनी फिल्म, कमाई एक लाख भी नहीं, ये है बॉलीवुड की ‘महाफ्लॉप’ मूवी

Bollywood Biggest Flop Movie Ever: बॉलीवुड की ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर नाक ही कटवाकर रख दी। 45 करोड़ में बनी और कमाई हुई सिर्फ 60,000 रुपये।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 15, 2026

Bollywood Biggest Flop Movie Ever

Bollywood Biggest Flop Movie Ever (सोर्स- IMDb)

Bollywood Biggest Flop Movie Ever: बॉलीवुड की सबसे फ्लॉप और सबसे खराब फिल्मों का जब-जब जिक्र आएगा तो एक फिल्म को आप हमेशा टॉप पर ही पाएंगे। ये फिल्म कुल 45 करोड़ के बजट में तैयार हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जद्दोजहद करने के बाद भी फिल्म कुल 1 लाख रुपये भी नहीं कमा पाई। जी हां, जरा सोचिए फिल्म अपने बजट का एक प्रतिशत भी कमा नहीं पाई। आखिर किस फिल्म की बात कर रहे हैं हम, चलिए जानते हैं।

भूमि पेडनेकर और अर्जुन कपूर की फिल्म (Bollywood Biggest Flop Movie Ever)

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'द लेडी किलर' है। फिल्म ने फ्लॉप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इतनी खराब एडिटिंग, आधी-अधूरी शूटिंग और रिलीज में जल्दबाजी के चलते इस फिल्म ने काफी खराब प्रदर्शन किया। आलम ये रहा कि इस फिल्म ने भूमि और अर्जुन के करियर की सबसे खराब फिल्म होने का टैग भी अपने नाम कर लिया।

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म

अर्जुन और भूमि की ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का प्रमोशनल भी ठीक से नहीं किया गया था। ये भी एक बड़ी वजह रही थी फिल्म के फ्लॉप होने की। इस फिल्म की कहानी एक छोटे शहर के शख्स राजेंद्र जोशी (अर्जुन कपूर) के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नैनीताल में एक मेडिकल स्टोर चलाता है। अपनी जिंदगी से नाखुश राजेंद्र जोशी एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते।

अपनी मजबूरी में वो एक पूर्व रियासत के राजकुमार विक्रम बर्मन के घर पहुंचता है, जो इस समय बिस्तर पर पड़े रहते हैं। इसी दौरान जोशी की मुलाकात विक्रम की बेटी जेंसी (भूमि पेडनेकर) से होती है और दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं।

हालांकि उनकी प्रेम कहानी तब खतरनाक मोड़ ले लेती है, जब राजेंद्र को पता चलता है कि विक्रम अपनी ही बेटी जेंसी के साथ यौन शोषण करता रहा है। इसके बाद दोनों मिलकर विक्रम की हत्या की योजना बनाते हैं

ओटीटी पर भी नहीं कर पाई कमाल (Bollywood Biggest Flop Movie Ever)

फिल्म के कमजोर प्रदर्शन के पीछे एक और वजह ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े समझौते को भी माना गया। कहा गया कि डिजिटल रिलीज से पहले थिएटर रिलीज की शर्त पूरी करना जरूरी था, इसलिए फिल्म को जल्दबाजी में बड़े पर्दे पर उतारना पड़ा।

थिएटर में असफल रहने के बाद फिल्म को किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार मेकर्स को इसे रिलीज के करीब 10 महीने बाद यूट्यूब पर मुफ्त में दिखाना पड़ गया। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद किसी फिल्म का इस तरह फ्री में दिखाना, आप सोच सकते हैं ये फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए किस तरह गले की फांस बन गई।

ये भी पढ़ें

50 की एकता कपूर ने कराई प्लास्टिक सर्जरी? हो गईं ट्रोल, लोग बोले- बहुत ज्यादा बोटोक्स करा लिया
बॉलीवुड
Ekta Kapoor Plastic Surgery

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Apr 2026 02:36 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 45 करोड़ में बनी फिल्म, कमाई एक लाख भी नहीं, ये है बॉलीवुड की ‘महाफ्लॉप’ मूवी

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

परवीन बॉबी की लाश से आने लगी थी बदबू, सड़ गया था पैर, कबीर बेदी ने बताया- बेहद दर्दनाक था अंत

Parveen Babi body found after 3 days her leg had rotted ex boyfriend Kabir Bedi big reveals
समाचार

‘धुरंधर 2’ पर फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या का बेबाक बयान, शोले से तुलना पर तोड़ी चुप्पी

Sooraj Barjatya big reaction on Dhurandhar 2 and sholay comparison said aditya dhar is good work
बॉलीवुड

बिकिनी शूट करते हुए सहम गए रणवीर सिंह, अभिनेत्री ने सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- वो शर्माते रहे

Ranveer Singh Bikini Shoot
बॉलीवुड

‘आप हमेशा याद आएंगे’, अक्षय कुमार ने असरानी के लिए लिखा भावुक पोस्ट

Akshay Kumar Tribute To Asrani
बॉलीवुड

बॉबी देओल ने सौतेली बहनों ईशा- अहाना संग रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- पिता की मौत के बाद सब बदल गया

Bobby Deol big revealed relation with Stepsister Esha and Ahana deol after father dharmendra death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.