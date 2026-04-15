50 की एकता कपूर ने कराई प्लास्टिक सर्जरी? हो गईं ट्रोल, लोग बोले- बहुत ज्यादा बोटोक्स करा लिया

Ekta Kapoor Plastic Surgery: टीवी की सोप क्वीन एकता कपूर इन दिनों अपनी फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चाओं में हैं। अक्षय कुमार, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, तब्बू स्टारर इस फिल्म एकता ने प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा एकता का शो नागिन 7 भी इन दिनों टीवी पर प्रसारित हो रहा है। ऐसे में एकता इन दिनों कई इवेंट्स में नजर आ रही हैं। हाल ही में वो अपने पिता जितेंद्र के साथ एक इवेंट में पहुंची थीं। एकता को इवेंट में देखकर हर कोई हैरान रह गया था। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।