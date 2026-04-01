‘मैं जेल में मरना नहीं चाहता’, तेज बुखार में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट के मुंह से निकले शब्द, 30 करोड़ धोखाधड़ी केस पर की बात

Vikram Bhatt Shares Jail Experience: बॉलीवुड के बड़े फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने जेल के उस भयानक अनुभव को याद किया है जब उन्हें लगा था कि सबकुछ खत्म हो चुका है। विक्रम भट्ट ने 30 करोड़ से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी के बाद के मुश्किल वक्त के बारे में साझा तिया है। इस घटना के महीनों बाद उन्होंने खुलकर इस पर बात की है। विक्रम भट्ट ने क्या खुलासा किया है, चलिए जानते हैं।