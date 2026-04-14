‘क्या मजबूरी थी भाई’, लिंग बदलवाने के बाद अनाया बांगर को हुआ संक्रमण, लोगों ने कर दिया ट्रोल

अनाया ने कुछ दिन पहले अस्पताल से ही एक वीडियो शेयर करते हुए अपने दर्द को बयां किया था। उन्होंने कहा, हम कोई गलती नहीं है। ना ही कोई ऐसी चीज जिसे बनाकर भगवान ने गलती कर दी है। अनाया ने वीडियो की शुरुआत में कहा, ट्रांसजेंडर बिल पास होने के बीच मैं सभी से ये कहना चाहती हूं कि हमें हमेशा नीचा दिखाया जाता है। अनाया ने कहा कि ट्रांस समुदाय को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। उन्होंने कहा, 'हमें इस समाज में टैबू की तरह समझा जाता है जो कि पूरी तरह से गलत है।'