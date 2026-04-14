आशा भोसले के निधन के 2 दिन बाद सिंगर ने आखिरी कॉल को किया याद, बोले- उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं

Singer Talat Aziz Remembers Asha Bhosle: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार बीते दिन शाम को किया गया जहां उन्हें हजारों चाहने वाले सड़कों पर उतर आए। मनोरंजन जगत के कई सितारों ने आशा जी के अंतिम दर्शन किए। आशा जी का निधन चेस्ट पेन और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ। अब उनके निधन के दो दिन बाद उनके करीबी सिंगर तलत अजीज ने उनके साथ आखिरी कॉल पर बात के बारे में खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है, तलत अजीज ने, चलिए जानते हैं।