आशा भोसले और लता मंगेशकर के खटास भरे रिश्ते पर बनी थी ये फिल्म, दोनों बहनों में दिखी थी दुश्मनी

Asha Bhosle-Lata Mangeshkar Movie: हिंदी सिनेमा की चमकती हुई एवरग्रीन सितारा आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। 92 साल की उम्र में ही अपनी बड़ी बहन की ही तरह आशा भोसले ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि लता मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता हमेशा प्यार भरा ही रहा है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों बहनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। ऐसा कहा जाने लगा था कि दोनों बहनें एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करती हैं। ठीक इसी दौरान एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें दो बहनों के उतार-चढ़ाव और जलन भरे रिश्ते को दिखाया गया। कहा जाता है कि ये फिल्म लता दीदी और आशा ताई की ही असली जिदंगी पर बनी थी। आखिर किस फिल्म की बात कर रहे हैं हम, चलिए जानते हैं।