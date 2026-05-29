‘दो घंटे के काम में 10 हजार?’ कीर्ति कुल्हारी ने कुक के सैलेरी पर जताई हैरानी, वायरल

इतना ही नहीं, एक्टर और टीवी होस्ट मिनी माथुर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा कि सोचो 2 घंटे में हम कितना कमाते हैं और वो कामगार कितना ये तो दुनिया में कहीं भी मिनिमम वेज से कम है। दरअसल, कॉमेडियन विवेक समतानी ने भी तंज कसते हुए लिखा कि ये मुश्किल से 2 डॉलर प्रति घंटा है और ये भी ज्यादा है? इस पर कई यूजर्स ने बताया कि मुंबई जैसे महंगे शहर में घरेलू कामगारों की बढ़ती जरूरतें और जीवन यापन का खर्च देखते हुए ये रेट वाजिब और बल्कि कम है। कई लोगों ने इंटरव्यू के टोन पर भी आपत्ति जताई।