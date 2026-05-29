FIR और गिरफ्तारी के बाद बढ़ा मामला,हैरेसमेंट विवाद में ‘धुरंधर’ डिजाइनर को माना गया दोषी

इतना ही नहीं, इस बीच ये भी सामने आया है कि FIR दर्ज होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जिला अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन फिर मामले के सामने आने के बाद उनके नाम को कई प्रोजेक्ट्स से हटाया जाने लगा है। दरअसल, 'धुरंधर' के OTT वर्जन में पहले उनके क्रेडिट मौजूद थे, लेकिन बाद में रिलीज हुए 'अनदेखा वर्जन' में उनका नाम हटा दिया। इसके बाद, यशराज फिल्म्स (YRF) ने भी अपने आने वाले वेब शो ‘अक्का’ से उनका क्रेडिट हटाने का फैसला लिया है, जिससे विवाद और भी बढ़ गया है।