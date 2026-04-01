पाकिस्तान के न्यूज चैनल में दिखीं आशा भोसले तो बौखला गई पाकिस्तानी सरकार, उठाया ये बड़ा कदम

Asha Bhosle Tribute Controversy In Pakistan: भारत की पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन के बाद पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर है। आशा ताई के जाने से भारतीय संगीत जगत को बड़ा झटका लगा है। उनके यूं चले जाने से जहां एक तरफ भारत में उनके फैंस दुखी हैं वहीं दुश्मन देश पाकिस्तान के न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर भी दिग्गज गायिका को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन बस यही बात पाकिस्तानी सरकार को रास नहीं आ रही है। तभी तो देखिए ना न्यूज चैनल को सरकार ने नोटिस भेज दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।