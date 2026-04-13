मौत से कुछ दिन पहले यूं गाना गा रही थीं आशा भोसले, आखिरी वीडियो हुआ वायरल, मुंहबोले भाई ने किया शेयर

आशीष ने आशा जी का वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि उन्होंने अपनी बहन को खो दिया है। उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए लिखा- 'आज मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो दी है। वो शख्सियत, जिन्होंने दुख सहते हुए भी हमेशा खुशी के गीत गाने की ताकत दिखाई… जिन्होंने ‘जय शारदे… वागेश्वरी’ जैसी प्रार्थना गाई… जिन्होंने कैबरे, लावणी, भक्ति गीत, ओवी, अभंग और भावपूर्ण फिल्मी गीतों को अपनी अद्भुत आवाज से सजाया… जिन्होंने भाषा की सीमाओं को तोड़ते हुए 20 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए… जिन्होंने अपने जीवन की हर कठिनाई का डटकर सामना किया… और जिन्होंने भाई दूज पर अमर ओवी ‘सोनेयाच्या ताटी उजळ्या ज्योती…’ गाई… ऐसी आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रहीं।'