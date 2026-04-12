Asha Bhosle Passed Away: दीदी लता मंगेशकर से आशा भोसले का हुआ मनमुटाव, मोहब्बत भी रह गई अधूरी, संघर्षों से भरी रही जिंदगी

Asha Bhosle Death News
Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत में जब भी सदाबहार आवाजों की बात होती है तो आशा भोसले का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने गीतों से न केवल हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी, बल्कि कई पीढ़ियों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। लेकिन जितनी चमकदार उनकी संगीत यात्रा रही, उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी उनकी निजी जिंदगी भी रही।
संगीत से जुड़ा माहौल उन्हें परिवार से विरासत में मिला। पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही गायन शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में मराठी फिल्मों से शुरुआत करने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई और धीरे-धीरे देशभर में लोकप्रियता हासिल कर ली। इसके बाद उनका करियर लगातार आगे बढ़ता गया और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
आशा भोसले हमेशा अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर को आदर्श मानती थीं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों बहनों के रिश्तों में दूरी की चर्चा होने लगी। इसकी बड़ी वजह उनका कम उम्र में लिया गया वैवाहिक निर्णय माना जाता है। परिवार इस रिश्ते से सहमत नहीं था और इसी कारण लंबे समय तक दोनों बहनों के बीच संवाद कम रहा। हालांकि समय के साथ रिश्तों में काफी सुधार भी देखने को मिला।
महज किशोरावस्था में लिया गया शादी का फैसला उनके जीवन का चुनौतीपूर्ण अध्याय साबित हुआ। शादी के कुछ वर्षों बाद ही रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा और आखिरकार अलगाव की स्थिति बन गई। इस दौरान उन्होंने अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी निभाई और अपने करियर को भी संभाला। यह दौर उनके जीवन का सबसे कठिन समय माना जाता है।
जीवन के संघर्षों के बीच संगीतकार आर. डी. बर्मन के साथ उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी में नई रोशनी लाई। दोनों के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता बना और बाद में विवाह भी हुआ। उम्र का अंतर और पारिवारिक असहमति जैसी चुनौतियों के बावजूद दोनों ने साथ मिलकर कई यादगार गीतों को जन्म दिया, जो आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ❤️🎼
जीवन में कई व्यक्तिगत आघात भी आए। जीवनसाथी के निधन के बाद उन्होंने अपने बच्चों को खोने का दुख भी सहा। इन घटनाओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए संगीत से अपना रिश्ता कभी नहीं टूटने दिया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही।
बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोसले को खाना बनाने का भी खास शौक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि यदि वह संगीत की दुनिया में नहीं आतीं तो शायद कुकिंग को अपना पेशा बनातीं। यही वजह है कि विदेशों में उनके नाम से कई रेस्टोरेंट भी संचालित होते रहे हैं, जहां भारतीय व्यंजनों को खास पहचान मिली।
संगीत के अलावा उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक मराठी फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा था। इससे यह साबित हुआ कि उनकी प्रतिभा केवल गायन तक सीमित नहीं थी।
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