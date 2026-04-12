Asha Bhosle Passed Away: दीदी लता मंगेशकर से आशा भोसले का हुआ मनमुटाव, मोहब्बत भी रह गई अधूरी, संघर्षों से भरी रही जिंदगी

Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत में जब भी सदाबहार आवाजों की बात होती है तो आशा भोसले का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने गीतों से न केवल हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी, बल्कि कई पीढ़ियों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। लेकिन जितनी चमकदार उनकी संगीत यात्रा रही, उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी उनकी निजी जिंदगी भी रही।