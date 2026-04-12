Asha Bhosle Death: 10 साल की उम्र में पहली बार गाया गाना, 20 भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा गाने, 92 की उम्र में ली आखिरी सांस

Asha Bhosle Death News (सोर्स- एक्स)
Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल दिग्गज गायिका आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीती रात से ही वो मुंबई के ब्रीच कैंजी अस्पताल में भर्ती थीं। अपनी मधुर आवाज से दशकों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली आशा ताई को चेस्ट पेन की शिकायत बताई गई थी। जानकारी के अनुसार उन्हें अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है।
बहुत कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखने वाली आशा भोसले ने मात्र 10 साल की उम्र में अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया था। उस समय उन्हें यह भी ठीक से पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो का माहौल कैसा होता है, लेकिन आत्मविश्वास और परिवार से मिले संगीत संस्कारों ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर, जिसने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास की अमर आवाज बना दिया।
आशा भोसले की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने समय के साथ खुद को लगातार बदला और हर संगीत शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। शास्त्रीय संगीत से लेकर कैबरे, ग़ज़ल, कव्वाली, पॉप और फिल्मी गीत—हर शैली में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। यही वजह है कि उनकी गायकी पीढ़ियों को जोड़ने वाली आवाज़ बन गई।
आशा भोसले का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने वाली गायिकाओं में शामिल है। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, अंग्रेज़ी, नेपाली सहित लगभग 20 भाषाओं में 12 हजार से अधिक गीत गाए हैं। इस अद्भुत उपलब्धि के कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 🎙️
‘पिया तू अब तो आजा’, ‘ये मेरा दिल’, ‘ओ हसीना जुल्फों वाली’, ‘इशारों-इशारों में’, ‘दीवाना हुआ बादल’ जैसे कई सुपरहिट गीत आज भी संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा हैं। इन गीतों ने न सिर्फ फिल्मों को सफलता दिलाई बल्कि कई अभिनेत्रियों की स्क्रीन इमेज को भी मजबूत बनाया।
भारतीय संगीत में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और दादासाहेब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया। ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण हैं कि आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं।
अपने पेशेवर जीवन के साथ-साथ आशा भोसले की निजी जिंदगी भी लंबे समय तक चर्चा में रही। कम उम्र में लिया गया उनका वैवाहिक निर्णय परिवार में मतभेद का कारण बना, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना साहस के साथ किया। बाद में महान संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ उनका रिश्ता भी संगीत जगत में एक चर्चित अध्याय बना।
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