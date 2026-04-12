Asha Bhosle Death: 10 साल की उम्र में पहली बार गाया गाना, 20 भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा गाने, 92 की उम्र में ली आखिरी सांस

Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल दिग्गज गायिका आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीती रात से ही वो मुंबई के ब्रीच कैंजी अस्पताल में भर्ती थीं। अपनी मधुर आवाज से दशकों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली आशा ताई को चेस्ट पेन की शिकायत बताई गई थी। जानकारी के अनुसार उन्हें अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है।