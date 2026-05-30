Don 3 Controversy: रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच सलमान खान क्यों बन रहे पीसमेकर? जानें बड़ी वजह

दूसरी तरफ अगर रणवीर सिंह की बात करें तो वो भी सलमान खान के करीबी बताए जाते हैं। सलमान उन्हें पर्सनली काफी पसंद करते हैं और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि रणवीर जल्द से जल्द इस विवाद से बाहर आए। सूत्रों की मानें को सलमान चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के बीच होने वाले मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। बस यही कारण है कि सलमान लगातार फरहान और रणवीर के साथ बातचीत कर रहे हैं।