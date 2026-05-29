Thalapathy Vijay: विजय के तमिलनाडु सीएम बनने के बाद बेटे जेसन संजय ने पहली बार किया पोस्ट, फिल्म ‘सिग्मा’ की रिलीज डेट आई सामने

‘सिग्मा’ की शूटिंग चेन्नई, थाईलैंड, थालाकोना और सेलम जैसी कई लोकेशंस पर की गई है। फिल्म के विजुअल्स और स्टाइल को लेकर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है। सिनेमैटोग्राफर कृष्णन वसंत ने भी फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच बने क्रेज का जिक्र किया है। भले ही विजय और उनके बेटे के बीच कुछ भी ठीक ना होने की बातें चल रही हों लेकिन एक सच ये भी है कि इस फिल्म को लेकर विजय के फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं।