Fact Check: दो पत्नियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक की बढ़ी मुश्किलें? नहीं थम रहा निजी जिदंगी का विवाद

YoutuberArmaan Malik Two Wives Controversy: यूट्यूबर अरमान मलिक इन दिनों भारी मुसीबत में बताए जा रहे हैं। अरमान मलिक उर्फ संदीप फिलहाल पटियाला कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दो पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक के चलते उन्हें कोर्ट से फटकार भी पड़ी है। हालांकि ये मामले पिछले काफी समय से लगातार चलता ही आ रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती।