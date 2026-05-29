बाइक एक्सीडेंट में चेहरे पर चोट लगते ही फूट-फूटकर रोने लगे थे ममूटी, बोले- अब फिल्मों में काम कर पाऊंगा या नहीं?

दरअसल जब ममूटी अपने करियर के शुरुआती दिनों में थे तो उनके करीबी दोस्त के साथ वो फिल्म की शूटिंग के बाद बाइक राइड पर निकले थे। उनके दोस्त मुकेश ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, ममूटी को बाइक चलाने का काफी शौक था इसलिए वो और उनके दोस्त पूरे आत्मविश्वास के साथ घूमने निकल पड़े थे। ममूटी की मानें तो यहां तक तो सबकुछ ठीक था लेकिन इसके बाद अचानक से एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में उनकी बाइक फिसल गई और वो दोनों घसीटते हुए सड़क पर जा गिरे।