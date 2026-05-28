पंजाब में नशे के खिलाफ हनी सिंह की एंट्री पर मचा घमासान, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, पार्टियां हुईं हमलावर

इस विवाद में पंजाबी गायक जसबीर जस्सी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो ये फैसला ऐसा लगता है जैसे दूध की सुरक्षा के लिए बिल्ली को बैठा दिया गया हो। जस्सी ने आरोप लगाया कि जिन गानों ने युवाओं को गलत दिशा में धकेला, अब उन्हीं चेहरों को सुधार की मिसाल बताया जा रहा है। फिलहाल हनी सिंह को लेकर छिड़ी ये बहस पंजाब की राजनीति और मनोरंजन जगत दोनों में चर्चा का विषय बन गई है।