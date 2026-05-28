प्रीति जिंटा का टूटा दिल, पंजाब किंग्स के IPL 2026 से बाहर होने पर हुईं भावुक, बोलींं- फैंस हमेशा खड़े रहे

Preity Zinta Emotional Post On Punjab Kings: आईपीएल 2026 की शुरुआत पंजाब किंग्स के साथ शानदार रही थी। टीम ने लगातार 5 मैच जीते जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार भी टीम आसानी से प्लेऑफ का रास्ता तय कर लेगी, हालांकि सीजन के मिड में आते- आते टीम जीत की पटरी से उतर गई और लगातार एक के बाद हार का सामने करने के बाद प्लेऑफ में जगह ही नहीं बना पाई। अब टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने टीम के बाहर होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री ने भावुक होते हुए एक पोस्ट किया है।