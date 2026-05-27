‘डॉन 3’ विवाद के बीच सद्गुरु की शरण में पहुंचे रणवीर सिंह, अभिनेता ने पूछा- जिदंगी का मकसद क्या?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रणवीर सिंह सद्गुरु से जिंदगी के मकसद पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह का ये सवाल इसलिए भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि फिलहाल वो FWICE के बैन की वजह से चर्चाओं में चल रहे हैं। रणवीर सिंह वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी लोगों से ये सवाल किया था कि वो सद्गुरु से जाकर क्या पूछे और ज्यादातर लोगों ने उन्हें यही सवाल बताया।