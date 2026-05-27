‘एक और सुपरहिट गाने की वाट लगा दी’, वरुण धवन के ‘चुनरी-चुनरी’ पर ट्रोल्स की बौछार, लोग बोले- सलमान-सुष्मिता जैसा कोई नहीं

Varun Dhawan Chunari Song Row: 90 के दशक का सुपरहिट गाना ‘चुनरी चुनरी’ एक बार फिर नए अंदाज में लौट आया है, लेकिन इस बार दर्शकों का दिल जीतने के बजाय सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में इस आइकॉनिक गाने को रीमिक्स करके पेश किया गया है। जैसे ही गाना रिलीज हुआ, इंटरनेट पर लोगों ने इसकी तुलना सीधे सलमान खान और सुष्मिता सेन के ओरिजिनल वर्जन से करनी शुरू कर दी।