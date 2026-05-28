परवीन बाबी के साथ महेश भट्ट के रिश्ते पर बेटी पूजा भट्ट का खुलासा, बोलीं- मेरे पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहे

Pooja Bhatt On Parveen Babi Death: बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल रहीं परवीन बाबी की जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी, उतना ही गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है। अपनी जिंदगी में परवीन बाबी हमेशा मानसिक परेशानियों से घिरी रहीं, हालांकि पर्दे पर उन्हें काफी पसंद किया गया लेकिन असल में वो दुख और दर्द से भरी रहीं। अब सालों बाद पूजा भट्ट ने अभिनेत्री के आखिरी दिनों को लेकर ऐसी बातें बताई हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है।