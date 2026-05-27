रणवीर सिंह के बैन की खबर पर मीका सिंह बड़ा बयान, मैं खुद FWICE से बात करूंगा!

इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया है। इसका मतलब ये है कि संगठन से जुड़े सदस्य फिलहाल उनके साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि, FWICE ने स्पष्ट किया है कि ये कोई बैन नहीं है। इस पर मीका सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर की तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहद टैलेंटेड और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी फिल्म की रिलीज से पहले विवाद खड़ा करने की बजाय स्टार्स को सपोर्ट करना चाहिए। मीका के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी सराहना की और रणवीर के समर्थन में अपनी राय रखी।