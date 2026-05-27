हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? बलिया में हुई दुष्कर्म की घटना पर भड़कीं भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मामले की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि ये क्या हो रहा है और हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे है उन्हें शर्मिंदा और परेशान करने के अलावे, हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना में शामिल सभी बच्चे एक टूटे हुए समाज के शिकार हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है। जनवरी में भी भूमि ने दिल्ली की एक घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि समाज फेल हो रहा है और कम उम्र के बच्चों को ऐसी हरकत करते देखकर दिल टूट जाता है और सोचना पड़ता है कि वे किस माहौल में पल-बढ़ रहे हैं।