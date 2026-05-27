27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? बलिया में हुई दुष्कर्म की घटना पर भड़कीं भूमि पेडनेकर

Bhumi Pednekar statement on Ballia Case: बलिया में हुई दुष्कर्म की घटना ने पूरी समाज को हिला कर रख दिया है। इस घटना पर भूमि पेडनेकर ने दुख व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा और उनकी परवरिश के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 27, 2026

हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? बलिया में हुई दूष्कर्म की घटना पर भड़कीं भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर (फोटो सोर्स: IMDb)

Bhumi Pednekar statement on Ballia case: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर एक बार फिर समाज में बढ़ती हिंसा और बाल उत्पीड़न के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ हुई दर्दनाक घटना की खबर सामने आने के बाद भूमि ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा और दर्द व्यक्त किया है।

ये क्या हो रहा है और हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे है

भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मामले की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि ये क्या हो रहा है और हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे है उन्हें शर्मिंदा और परेशान करने के अलावे, हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना में शामिल सभी बच्चे एक टूटे हुए समाज के शिकार हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है। जनवरी में भी भूमि ने दिल्ली की एक घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि समाज फेल हो रहा है और कम उम्र के बच्चों को ऐसी हरकत करते देखकर दिल टूट जाता है और सोचना पड़ता है कि वे किस माहौल में पल-बढ़ रहे हैं।

एक अन्य मौके पर भी उन्होंने एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सख्त कानून की मांग की थी "सिर्फ बातें करना और शर्म दिखाना काफी नहीं।" इतना ही नहीं, भूमि पेडनेकर बार-बार ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाती रही हैं जिन पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है।

बेबाक बयानों के लिए जानी जाने वाली भूमि पेडनेकर

अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाने वाली भूमि पेडनेकर ने अपने करियर की शुरुआत आयुष्मान खुराना के साथ सुपरहिट फिल्म 'दम लगा के हईशा' से की थी। हाल ही में वे प्राइम वीडियो की मशहूर सस्पेंस-थ्रिलर सीरीज 'दलदल' में नजर आई थीं, जो 30 जनवरी को रिलीज हुई थी। अमृत राज गुप्ता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में भूमि ने 'DCP रीटा फरेरा' का एक बेहद कड़क किरदार निभाया था, जो समाज के खूंखार अपराधियों और सीरियल किलर का खात्मा करती है। इस सीरीज में उनके साथ आदित्य रावल और समारा तिजोरी जैसे कलाकारों ने भी बेहतरीन काम किया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

27 May 2026 03:47 pm

Published on:

27 May 2026 03:36 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? बलिया में हुई दुष्कर्म की घटना पर भड़कीं भूमि पेडनेकर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रणवीर सिंह पर बैन की खबर सुन भड़कीं पूनम ढिल्लों, बोलीं- ये बेहद अजीब है!

रणवीर सिंह पर बैन की खबर सुन भड़कीं पूनम ढिल्लों, बोलीं- ये बेहद अजीब है!
बॉलीवुड

‘डॉन 3’ विवाद के बीच सद्गुरु की शरण में पहुंचे रणवीर सिंह, अभिनेता ने पूछा- जिदंगी का मकसद क्या?

Ranveer Singh Don 3 Controversy
बॉलीवुड

FWICE बैन के बाद रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्मों के प्रोड्यूसर्स लेंगे एक्शन, फैसले के खिलाफ CCI में करेंगे अपील

Ranveer Singh Don 3 Dispute
बॉलीवुड

‘एक और सुपरहिट गाने की वाट लगा दी’, वरुण धवन के ‘चुनरी-चुनरी’ पर ट्रोल्स की बौछार, लोग बोले- सलमान-सुष्मिता जैसा कोई नहीं

Varun Dhawan Chunari Song Row
बॉलीवुड

‘भरतनाट्यम का बनाया मजाक’, अनन्या पांडे को खूब सुननी पड़ी खरी-खोटी, अब सपोर्ट में आईं शोभा डे

Ananya Panday Bharatanatyam Row
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.