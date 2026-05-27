रणवीर सिंह पर बैन की खबर सुन भड़कीं पूनम ढिल्लों, बोलीं- ये बेहद अजीब है!

एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों (Poonam Dhillon) ने वैरायटी इंडिया से बात करते हुए कहा कि CINTAA इस पूरे मामले में अंधेरे में है। न आर्टिस्ट ने, न प्रोड्यूसर ने और न ही फेडरेशन ने उनसे कनेक्ट किया। पूनम ढिल्लों ने कहा कि जब उनके पास पूरी जानकारी नहीं है तो वो कोई राय नहीं दे सकतीं। रणवीर CINTAA के सदस्य होने के बाद उन्हें इस विवाद में शामिल नहीं किया गया ये बात उन्हें अजीब लगती है। हालांकि, 'गवर्नर' के ट्रेलर लॉन्च पर मनोज बाजपेयी ने कहा कि इंडस्ट्री के सभी लोगों को ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया से पता चल रहा है। पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है लेकिन एक साथी की हैसियत से उन्हें उम्मीद है कि मामला जल्द सुलझ जाएगा।