महंगे पानी पर मचा बवाल, ट्रोलिंग के बाद भूमि पेडनेकर ने तोड़ी चुप्पी, बताया- क्यों है उनके पानी के ब्रांड की कीमत इतनी हाई

इतना ही नहीं, भूमि ने ये भी बताया कि कई पुराने और बड़े ब्रांड्स भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं और उनके पानी की कीमतें उनके ब्रांड से भी ज्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि भारत में कई इंटरनेशनल पानी के ब्रांड ऐसे हैं जिनकी कीमतें 400 से 500 रुपए तक होती हैं। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि अगर वे कभी मास मार्केट में उतरना चाहेंगी, तो इसके लिए वे एक अलग सिस्टर ब्रांड लॉन्च करेंगी, न कि अपना मौजूदा ब्रांड।