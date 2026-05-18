तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर CM Vijay का बड़ा फैसला, Gen Z वोटर्स और महिलाओं की सुरक्षा का रखा ध्यान

TASMAC Shops Closed List: तमिलनाडु में शराब को लेकर एक बार फिर बहस सुर्खियों में आ गई है। सीएम सी जोसेफ विजय की सरकार ने राज्यभर में स्कूल, कॉलेज, मंदिर और बस स्टैंड के पास चल रही 717 TASMAC दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। बता दें, सरकार के इस कदम को कुछ लोग सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा फैसला मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे राज्य में फैल चुकी ड्रिंकिंग कल्चर पर सीधा हमला बता रहे हैं।