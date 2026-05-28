बेटी को गोद लेते ही सुष्मिता सेन का मैनेजर हुआ नौ दो ग्यारह, अभिनेत्री का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- छोटे रोल भी नहीं मिलेंगे

मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमाया। हालांकि करियर के पीक पर पहुंचकर महज 24 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 90 के दशक में अभिनेत्रियों की शादी या फिर बच्चे होने को उनके करियर का एंडिंग प्वाइंट माना जाता था जबकि इसी बीच सुष्मिता ने बिना शादी के ही बेटी रेने को गोद लिया था। अब इसी को लेकर उन्होंने हैरान कर देने वाली बात कही है।