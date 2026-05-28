28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बेटी को गोद लेते ही सुष्मिता सेन का मैनेजर हुआ नौ दो ग्यारह, अभिनेत्री का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- छोटे रोल भी नहीं मिलेंगे

Sushmita Sen Reveals Manager Ran When She Adopted Girl: सुष्मिता सेन ने हाल ही में बताया है कि जब उन्होंने बेटी रेने को गोद लिया था तो उनका मैनेजर भाग गया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 28, 2026

Sushmita Sen Reveals Manager Ran When She Adopted Girl

Sushmita Sen Reveals Manager Ran When She Adopted Girl (सोर्स- एक्स)

Sushmita Sen Reveals Manager Ran When She Adopted Girl: बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने हाल ही में अपनी बेटी को गोद लेने का एक किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि जब सिर्फ 24 साल की उम्र में वो बेटी को गोद ले रही थीं तो उनका मैनेजर उन्हें छोड़कर चलकर जाना चाहिए।

सुष्मिता सेन का चौंकाने वाला खुलासा

मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमाया। हालांकि करियर के पीक पर पहुंचकर महज 24 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 90 के दशक में अभिनेत्रियों की शादी या फिर बच्चे होने को उनके करियर का एंडिंग प्वाइंट माना जाता था जबकि इसी बीच सुष्मिता ने बिना शादी के ही बेटी रेने को गोद लिया था। अब इसी को लेकर उन्होंने हैरान कर देने वाली बात कही है।

सुष्मिता सेन बोलीं- मेरा मैनेजर भाग गया (Sushmita Sen Reveals Manager Ran When She Adopted Girl)

एक निजी चैनल से बात करते हुए सुष्मिता सेन ने बताया कि जब उन्होंने ये फैसला लिया था तो उनके मैनेजर उन्हें रातों-रात छोड़कर भाग गए थे, ये कहते हुए कि करियर पर इसका गहरा असर पड़ेगा। सुष्मिता सेन ने खुलासा किया कि मैनेजर को लगता था कि इतनी कम उम्र में मां बनने के बाद अब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। यहां तक कि उसने तो ये तक कह दिया था कि अब उन्हें सिर्फ साइड रोल ही मिलेंगे।

साल 2000 में लिया बेटी को गोद

बता दें सुष्मिता सेन ने साल 2000 में बेटी रेने को गोद लिया था। इसके बाद उनकी जिंदगी में दूसरी बेटी अलीशा भी आई। सुष्मिता अक्सर अपने इंटरव्यूज में साफ कर चुकी हैं कि वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती हैं और उस फैसले पर उन्हें गर्व है।

सुष्मिता सेन का करियर

लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद अब सुष्मिता सेन ने ओटीटी वेब सीरीज ‘आर्या’ से शानदार वापसी की थी। इस सीरीज में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। इसके बाद वो ‘ताली’ में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की भूमिका में भी नजर आईं। अभिनय के साथ-साथ सुष्मिता अपनी निजी जिंदगी और बेबाक सोच के कारण भी अक्सर चर्चा में रहती हैं।

ये भी पढ़ें

Mahesh Pawar Death: 25 साल की उम्र में अभिनेता की हुई मौत, दोस्तों संग ट्रिप पर निकले महेश की SUV खाई में गिरी
मनोरंजन
Marathi Actor Mahesh Pawar Death News

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 May 2026 01:43 pm

Published on:

28 May 2026 01:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेटी को गोद लेते ही सुष्मिता सेन का मैनेजर हुआ नौ दो ग्यारह, अभिनेत्री का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- छोटे रोल भी नहीं मिलेंगे

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेरी मां को पिता ने छोड़ दिया’, सौतेली मां सोनी राजदान पर पूजा भट्ट का बयान, बोलीं- वो खुद को दोषी मानती थीं

Pooja Bhatt On Soni Razdan-Mahesh Bhatt
बॉलीवुड

‘बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया’, ट्विशा शर्मा की सास-पति पर फूटा ममता कुलकर्णी का गुस्सा, बोलीं- प्रेग्नेंट करके गर्भपात करा दिया

Mamata Kulkarni On Twisha Sharma Death News
बॉलीवुड

प्रीति जिंटा का टूटा दिल, पंजाब किंग्स के IPL 2026 से बाहर होने पर हुईं भावुक, बोलींं- फैंस हमेशा खड़े रहे

Preity Zinta Emotional Post On Punjab Kings
बॉलीवुड

परवीन बाबी के साथ महेश भट्ट के रिश्ते पर बेटी पूजा भट्ट का खुलासा, बोलीं- मेरे पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहे

Pooja Bhatt On Parveen Babi Death
बॉलीवुड

रणवीर सिंह के बैन की खबर पर मीका सिंह बड़ा बयान, मैं खुद FWICE से बात करूंगा!

रणवीर सिंह के बैन की खबर पर मीका सिंह बड़ा बयान, मैं खुद FWICE से बात करूंगा!
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.