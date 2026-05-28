Mahesh Pawar Death: 25 साल की उम्र में अभिनेता की हुई मौत, दोस्तों संग ट्रिप पर निकले महेश की SUV खाई में गिरी

Marathi Actor Mahesh Pawar Death News: मराठी टीवी इंडस्ट्री इस वक्त शोक और गहरे दुख में है। टीवी शो ‘अप्पी आमची कलेक्टर’ में काम कर चुके एक्टर महेश पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है, उतना ही गहरा झटका और दुख देने वाली। सिर्फ 25 साल की उम्र में अभिनेता ने एक हादसे के चलते अपनी जान गवा दी। क्या है पूरा मामला, आखिर पूरा हादसा हुआ कैसे और कैसे एक्टर दुनिया से चले गए, चलिए जानते हैं।