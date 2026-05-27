बंगाली फिल्ममेकर अनिक दत्ता की रहस्यमय मौत से फिल्म इंडस्ट्री शॉक में, जांच में जुटी पुलिस

इस रहस्यमय और अचानक हुई मौत से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना की खबर मिलते ही फिल्म जगत से जुड़े कई स्टार्स अस्पताल पहुंचे। बता दें, एक्ट्रेस Sreelekha Mitra, एक्टर Rudranil Ghosh और निर्देशक Arindam Sil को अस्पताल के बाहर देखा गया, जहां उन्होंने अनिक दत्ता को श्रद्धांजलि दी।