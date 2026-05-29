FWICE और ‘डॉन 3’ विवाद में कूदे सलमान खान! एक आइडिया से खत्म होगा रणवीर सिंह- फरहान अख्तर का झगड़ा?

Salman Khan entry in Don 3 controversy: बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर चल रहा विवाद उस समय बेहद गंभीर हो गया, जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अभिनेता रणवीर सिंह पर कड़ा रुख अपनाते हुए बैन लगाने का फैसला सुना दिया। इस अचानक आए फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया और फिल्म का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिखाई देने लगा। मामला बिगड़ता देख अब इस पूरे विवाद में बॉलीवुड के 'सुल्तान' यानी सलमान खान की एंट्री हुई है। खबर है कि सलमान खान ने रणवीर सिंह और फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर के बीच जारी इस बड़े तनाव को खत्म कराने के लिए खुद कमान संभाली है। उन्होंने दोनों को एक आइडिया है जिससे मामला शांत हो सकता है...