करण जौहर ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स को किया अनफॉलो? फिर खुद बताई वजह

Karan Johar unfollows Shah Rukh Khan Alia Bhatt Instagram:बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है और इसके तुरंत बाद उनकी नई फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हालांकि, बड़े बजट और भारी प्रमोशन के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और इसे एक बड़ा फ्लॉप माना जा रहा है। फिल्म की असफलता के बीच, गुरुवार को करण जौहर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा किया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। करण ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और फराह खान समेत बॉलीवुड के लगभग हर छोटे-बड़े स्टार को अनफॉलो कर दिया है।