‘हमारे बीच चिंगारी तो थी’ आमिर खान संग अफेयर की खबरों पर पहली बार बोलीं पूजा भट्ट

इंटरव्यू के दौरान पूजा ने उस मशहूर नाविक (सेलर) टोपी का एक बेहद मजेदार किस्सा सुनाया, जिसे आमिर ने पूरी फिल्म में पहना था। पूजा ने खुलासा किया, "फिल्म में आमिर कई बातों को लेकर गलत थे, लेकिन उस टोपी को चुनने का उनका फैसला 100 फीसदी सही था। वह टोपी असल में आमिर की अपनी सोच थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भतीजे इमरान खान से उधार मांगा था। जब वे उस बच्चों वाली टोपी को लेकर सेट पर आए, तो हम सब हैरान रह गए। हमने कहा- 'अरे बाप रे! आप यह क्या ले आए, आप इसे फिल्म में नहीं पहन सकते, यह तो बच्चों की टोपी है।' हम सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आमिर अपनी बात पर अड़े रहे और बाद में वह टोपी इतनी मशहूर हुई कि देश के हर गली-नुक्कड़ पर बिकने लगी।"