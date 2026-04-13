मोनालिसा भाग गई? राजस्थान के इस शख्स ने बताई पूरी सच्चाई, वीडियो जारी कर बताया असली नाम और धर्म

फिलहाल, बालोतरा के अरविंद कुमार जोशी ने माफी मांगते हुए अपनी पहचान उजागर कर दी है, जिससे गुमशुदगी वाला भ्रम तो टूट गया है। लेकिन प्रशासन और स्थानीय पुलिस अब भी असली मोनालिसा और फरमान खान के मामले की गहराई से जांच कर रही है। शादी की वैधानिकता और नाबालिग होने के दावों के बीच, अब सबकी नजरें आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।