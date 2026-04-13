राजस्थान की साधुवाली छावनी में सैनिक की संदिग्ध हालात में मौत, अपने क्वार्टर के बाथरूम में बेहोश मिले

जांच अधिकारी एएसआई सूरजभान के अनुसार, मृतक मूल रूप से अंबाला के निवासी थे। सूचना पर परिजनों को बुलाया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच अधिकारी के अनुसार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने और मृतक के साथी सैनिकों के बयानों के आधार पर जांच की दिशा तय की जाएगी।