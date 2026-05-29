सूरज की तपिश बनी कमाई का जरिया, सोलर ऊर्जा में श्रीगंगानगर बना नंबर वन

Sri Ganganagar. Solar energy installed on the roof of a house in Vastunagar of the city
योजना का सबसे बड़ा आकर्षण सब्सिडी है। जिले में अब तक 16 हजार 86 उपभोक्ताओं के खातों में 126.47 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। जिले में लगाए गए प्लांट्स की औसत क्षमता करीब 3.56 किलोवाट है। विशेषज्ञों के अनुसार साफ मौसम में 1 किलोवाट का सोलर प्लांट प्रतिदिन 4 से 4.5 यूनिट बिजली उत्पादन करता है, जबकि 5 किलोवाट का प्लांट 20 से 25 यूनिट तक बिजली बना सकता है। जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र के 12 जिलों में कुल 1.23 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने वेंडर चयन, निरीक्षण और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में सोलर ऊर्जा का दायरा और तेजी से बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं में अच्छा उत्साह है। सोलर प्लांट्स से उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलने के साथ विद्युत तंत्र को भी राहत मिल रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
-केके कस्वां, मुख्य अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर संभाग।
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