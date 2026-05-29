सूरज की तपिश बनी कमाई का जरिया, सोलर ऊर्जा में श्रीगंगानगर बना नंबर वन

योजना का सबसे बड़ा आकर्षण सब्सिडी है। जिले में अब तक 16 हजार 86 उपभोक्ताओं के खातों में 126.47 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। जिले में लगाए गए प्लांट्स की औसत क्षमता करीब 3.56 किलोवाट है। विशेषज्ञों के अनुसार साफ मौसम में 1 किलोवाट का सोलर प्लांट प्रतिदिन 4 से 4.5 यूनिट बिजली उत्पादन करता है, जबकि 5 किलोवाट का प्लांट 20 से 25 यूनिट तक बिजली बना सकता है। जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र के 12 जिलों में कुल 1.23 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने वेंडर चयन, निरीक्षण और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में सोलर ऊर्जा का दायरा और तेजी से बढ़ेगा।