28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से हिस्से का 0.60 MAF पानी मिलने की उम्मीद; ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पर टिकी आस

Sri Ganganagar News: पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के समाधान को लेकर गठित ट्रिब्यूनल की गतिविधियों ने राजस्थान की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण का दौरा पूरा कर लिया है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anand Prakash Yadav

May 28, 2026

Rajasthan Inter state river dispute

इंदिरा गांधी नगर का विहंगम दृश्य,श्रीगंगानगर, पत्रिका फोटो

Sri Ganganagar News: पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के समाधान को लेकर गठित ट्रिब्यूनल की गतिविधियों ने राजस्थान की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण का दौरा पूरा कर लिया है। अब ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को सौंपेगा, जिस पर तीनों राज्यों के बीच रावी-व्यास नदियों के अतिरिक्त जल बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय की दिशा तय होगी।

यदि ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को उसके हिस्से का लगभग .60 एमएएफ अतिरिक्त पानी मिलता है, तो राज्य के विशेषकर उत्तर-पश्चिमी जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व जैसलमेर में सिंचाई व्यवस्था को बड़ा संबल मिलेगा। अतिरिक्त पानी मिलने से कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को लंबे समय से चली आ रही जल संकट की समस्या से राहत मिलेगी।

पंजाब ने कई दशक से अटकाया पानी

रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी का बंटवारा पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच करने के लिए 31 दिसम्बर 1981 को समझौता हुआ था। इसके तहत राजस्थान को 8.60 एमएएफ पानी देना तय हुआ। उस समय इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। ऐसे में पंजाब ने 8.00 एमएएफ पानी ही राजस्थान को दिया। शेष 0.60 एमएएफ पानी सिंचाई तंत्र विकसित होने पर देने का वादा किया। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम व द्वितीय चरण में सिंचाई तंत्र विकसित हुए कई दशक हो गए हैं। राजस्थान लगातार अपने हिस्से का शेष पानी मांग रहा है, लेकिन पंजाब नहीं दे रहा।

ट्रिब्यूनल ने भौगोलिक स्थिति को देखा

ट्रिब्यूनल ने 5 से 8 मार्च तक इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में बीकानेर से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक के दौरे में राजस्थान की ओर से नहरी पानी की मांग बार-बार उठाने के पीछे के कारणों की भी जानकारी ली। दल के सदस्यों ने देखा कि इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सीधे तौर पर चार जिलों को सिंचाई पानी देने के साथ ही प्रदेश के रेगिस्तानी भूभाग में 12 जिलों में बसे लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे अहम बात यह रही कि नहरी पानी की एक बूंद भी कही व्यर्थ में जाते नहीं मिली। जबकि रावी, व्यास, सतलुज का पानी लेने वाले अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा में कई जगह पानी सेम नालों में व्यर्थ बहता है।

पदेन सचिव ये बोले

इंदिरा गांधी नहर के प्रथम व द्वितीय चरण के दौरे से पहले ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नजर में इस इलाके की तस्वीर रेतीले धोरों वाली धरती के रूप में थी। ट्रिब्यूनल को किसानों के माध्यम से यह जानकारी भी मिली कि हिस्से का पानी मिल जाए तो यहां की धरती भी उतनी ही उपजाऊ है, जितनी की पंजाब और हरियाणा की।
-अमरजीत मेहरड़ा, अतिरिक्त सचिव (पश्चिम) एवं इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के पदेन सचिव

ये भी पढ़ें

Sri Ganganagar News : डेढ़ माह बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी 236 आरडी पहुंचा, किसानों में खुशी
श्री गंगानगर
Suratgarh canal water

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 May 2026 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से हिस्से का 0.60 MAF पानी मिलने की उम्मीद; ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पर टिकी आस

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर ने ही कराई थी युवक की हत्या, महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

sri Ganganagar Crime
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : गाय को बचाने के प्रयास में कार-बस की सीधी भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोग घायल

Suratgarh Accident
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में घर से अगवा केमिस्ट की हत्या, महिला लिव इन पार्टनर समेत 3 लोगों पर संदेह

medical store owner murder case, live-in partner dispute, sri ganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan: कपास के बाद अब मूंग की फसल से किसान होंगे मालामाल, 1,75000 किसानों को मिलेंगे मुफ्त बीज

Sri Ganganagar Moong Farming
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में ACB की बड़ी कार्रवाई, एसआई 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, FR लगाने की एवज में मांग थे 50 हजार

SI bribery arrest
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.