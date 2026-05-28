28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: इजरायल की तर्ज पर सरहदी गावों में बनेंगे बंकर, खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण ले सकेंगे शरण

राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को अब युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए खास सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। सरहत पर स्थित गांवों में इजरायल मॉडल पर अंडरग्राउंड बंकर वाले कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे, जहां खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण तुरंत शरण ले सकेंगे। केंद्र की वाइब्रेंट विलेज-2 योजना के तहत सुविधाओं पर भी तेजी से काम होगा।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

May 28, 2026

Border Bunker Rajasthan

सीमावर्ती गांवों में बनेंगे बंकर (फोटो-एआई)

श्रीगंगानगर। केन्द्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज-2 योजना में चयनित गांवों में बंकर वाले कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। युद्ध काल में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इजरायल की तर्ज पर तुरंत इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। वाइब्रेंट विलेज-2 योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार इन गांवों में वह सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जिनसे अभी तक यह वंचित रहे हैं।

जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि इन गांवों में बनाए जाने वाले कम्युनिटी हॉल के नीचे अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। इसके पीछे मकसद युद्धकाल में ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि पलायन की नौबत नहीं आए। सामान्य दिनों में कम्युनिटी हॉल का उपयोग बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में किया जाएगा।

यह वीडियो भी देखें :

जिन गांवों का चयन हुआ है, उनमें 5 गांव ऐसे हैं जो अभी तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। इसके अलावा 17 गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। केन्द्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य इन गांवों से लोगों का पलायन रोकना और इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

प्रमुख विकास कार्य

वाइब्रेंट विलेज-2 योजना में चयनित गांवों को बेहतर पक्की सड़कों और 4जी-5जी मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ वहां स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पेयजल और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओ को सुदृढ़ किया जाएगा। पलायन रोकने के लिए ग्रामीणों के लिए आजीविका और रोजगार के साधन सृजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पिछले दिनों बीकानेर में की गई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चयनित गांवों में किए जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मिलने के बाद प्रशासन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

घड़साना उपखंड के 20 गांव

केन्द्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज-2 योजना में चयनित श्रीगंगानगर जिले के 68 गांवों में सर्वाधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इसके अलावा अनूपगढ़ के 11, श्रीकरणपुर के 13, रायसिंहनगर के 16 तथा श्रीगंगानगर उपखंड क्षेत्र के 8 गांवों का चयन हुआ है। योजना सिर्फ बॉर्डर एरिया के गांवों के लिए है, इसलिए इन्हीं उपखंडों से गांवों का चयन किया गया है।

5 जिलों के 184 गांवों का चयन

इस योजना में राजस्थान के 5 जिलों के 184 गावों को चयन किया गया है, जिनमें से 123 गावों के लिए 232 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस कार्य की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। इसके अलावा योजना के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों के 3,195 गांवों में बड़े स्तर पर विकास कार्य की तैयारी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 33 जिलों को नई सड़कों की सौगात, सीएम भजनलाल शर्मा ने 676 करोड़ के 77 कार्यों को दी मंजूरी
जयपुर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 May 2026 10:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: इजरायल की तर्ज पर सरहदी गावों में बनेंगे बंकर, खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण ले सकेंगे शरण

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब बच्चों की असली सीखने की क्षमता का होगा आकलन

learning ability of children
श्री गंगानगर

राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से हिस्से का 0.60 MAF पानी मिलने की उम्मीद; ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पर टिकी आस

Rajasthan Inter state river dispute
श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर ने ही कराई थी केमिस्ट की हत्या, महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

sri Ganganagar Crime
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : गाय को बचाने के प्रयास में कार-बस की सीधी भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोग घायल

Suratgarh Accident
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में घर से अगवा केमिस्ट की हत्या, महिला लिव इन पार्टनर समेत 3 लोगों पर संदेह

medical store owner murder case, live-in partner dispute, sri ganganagar
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.