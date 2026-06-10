श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, डॉक्टरों और गार्ड्स की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Sri Ganganagar Hospital Fire News: श्रीगंगानगर जिले के राजकीय जिला चिकित्सालय में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सुबह करीब 10:11 बजे ओपीडी और पर्ची काउंटर के पास लगे बिजली के मुख्य पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। पैनल बोर्ड से तेज लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरे परिसर में काला धुआं भर गया। चूंकि सुबह का समय था, इसलिए अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ मौजूद थी।