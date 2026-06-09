श्रीगंगानगर में वॉशिंग लाइनों का विस्तार खोलेगा नई ट्रेनों का रास्ता

Sriganganagar. Situation after construction of new washing line
बीकानेर रेल मंडल में भी वॉशिंग लाइनों के विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लालगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, हिसार और भिवानी स्टेशनों पर नई वॉशिंग लाइनों की स्वीकृति या निर्माण प्रक्रिया जारी है। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद मंडल में वॉशिंग लाइनों की संख्या 7 से बढकऱ 18 तक पहुंच जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरा होने से नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेगी, रेल सेवाएं अधिक व्यवस्थित होंगी और श्रीगंगानगर सहित पूरे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।
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