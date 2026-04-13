Pachpadra Refinery: 21 अप्रेल को PM मोदी करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण, तैयारियों को परखने आज पहुंचेंगे CM भजनलाल

पचपदरा रिफाइनरी की यात्रा लंबी और उतार-चढ़ाव भरी रही है। प्रथम शिलान्यास (2013) में तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 37,230 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ इसकी नींव रखी थी। द्वितीय शुभारंभ (2018) में सत्ता परिवर्तन के बाद पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2018 को संशोधित शर्तों के साथ कार्य शुरू किया, तब लागत 43,129 करोड़ थी।