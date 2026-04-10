Pachpadra Refinery: PM मोदी के आगमन से पहले पचपदरा रिफाइनरी पर हाई अलर्ट, संभागीय आयुक्त ने संभाली कमान

वहीं, जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रिफाइनरी शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। कलक्टर ने अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक लेते हुए कार्यक्रम को व्यवस्थित, सुरक्षित एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। कलक्टर यादव ने विशेष रूप से पार्किंग व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए समतलीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।