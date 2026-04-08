Rajasthan New Rail Project : पचपदरा रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने से पहले विवाद, जानें क्यों फंसा पेंच

बालोतरा और पचपदरा के बीच पुरानी रेल लाइन के आसपास अब सघन बस्तियां बसने से अतिक्रमण की समस्या विकराल हो गई है। स्थानीय नीरज सिसोदिया, जगदीश माली, पदम शर्मा, मनोज सोनी, गुमानसिंह, पदम विश्नोई व आशुदान चारण सहित ग्रामीणों का दावा है कि पुरानी लाइन को छोड़कर नया प्रस्ताव रखना सीधे तौर पर उन अतिक्रमियों और भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाना है जिन्होंने रेलवे की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है।