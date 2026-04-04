Rajasthan New Rail Track:100KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 374.70 करोड़ आएगी लागत; 10 स्टेशन भी बनेंगे

परियोजना से ग्वालियर से कोटा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच सीधा कोई रेल मार्ग नहीं है और यात्रियों को लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। नई रेल लाइन पूरी होने पर ग्वालियर-मुरैना-सबलगढ़-श्योपुर-दीगोद-कोटा का सीधा रेल मार्ग खुल जाएगा, जो मात्र 284 किमी का होगा। इससे न केवल यात्री सुविधा बढ़ेगी बल्कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कोटा का शैक्षणिक हब ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सीधे सुलभ हो जाएगा।