Rajasthan New Rail Line: राजस्थान के इस जिले में पहली बार दौड़ेगी ट्रेन, इन 3 राज्यों का सफर होगा आसान

1. 4 राज्यों की कनेक्टिविटी: यह ट्रैक बनता है, तो मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्य आपस में जुड़ेंगे। यह क्षेत्र यूं भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ट्राइबल कनेक्टिविटी के साथ ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

2. दिल्ली-मुंबई का वैकल्पिक मार्ग: पूरे देश को दिल्ली-मुंबई का एक नया मार्ग मिलेगा। यह कम घुमाव दार होने के साथ ही दूरी भी करीब 150-200 किलोमीटर कम होगी।

3. खनिज परिवहन को गति: दक्षिणी राजस्थान से निकलने वाला मैंगनीज, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मार्बल, सोप स्टोन, क्वार्ट्ज आदि खनिजों के परिवहन में वृद्धि होगी।

4. टूरिज्म डवलमेंट: दक्षिणी राजस्थान जैव विविधता के साथ ही समृद्ध होने के साथ ही ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। ऐसे में यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र रेल मार्ग से जुड़ने से टूरिज्म बढ़ेगा।