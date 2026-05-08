Banswara : गढ़ा सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का ऐलान, वेतन वृद्धि नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी, आज आएंगे श्रम आयुक्त

कार्मिकों ने बताया कि त्रिनेत्र सीमेंट मजदूर संघ की ओर वेतन की बढ़ोतरी सहित कुल 15 सूत्री मांगों को लेकर फैक्ट्री प्रबंधक को 6 अप्रेल को ज्ञापन सौंपा गया था। प्रबंधक ने एक माह का समय मांग समाधान का आश्वासन दिया था। अब तक समाधान नहीं होने पर कार्मिक हड़ताल पर उतरे हैं। कार्मिकों का कहना है कि निम्बाहेड़ा व अन्य सीमेंट फैक्ट्रियों में कार्मिकों का मानदेय अच्छा है। तुलनात्मक रूप से उनका वेतन आधा ही है। उन्होंने चेताया कि जब तक वेतन नहीं बढ़ाया जाता, हड़ताल जारी रहेगी।